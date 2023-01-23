В Израиле попытку отстранения Нетаньяху сравнили с госпереворотом

Юридического советника правительства Израиля Гали Баарав-Миаре в понедельник, 23 января, предупредили, что попытка отстранить Биньямина Нетаньяху от должности главы правительства равносильна государственному перевороту, – сообщают израильские СМИ со ссылкой на письмо глав коалиционных фракций.

В письме главы коалиционных фракций Кнессета, адресованном юридическому советнику правительства, в том числе, говорится: «В последнее время в СМИ было опубликовано несколько сообщений о том, что вы обсуждаете возможность временно отстранить главу правительства. К нашему удивлению, вы до сих пор не опровергли эти публикации. Попытка объявить об отстранении от должности действующего лидера является попыткой незаконного свержения избранного правительства, что сравнимо с попыткой госпереворота, подобного военному перевороту».

Впервые сообщение о том, что в офисе юридического советника и государственной прокуратуре обсуждается отставка Нетаниягу, прозвучало в прошлую пятницу, 20 января, в одной из программ на телеканале «Кешет-12» , где говорилось, что тема отправки Нетаньяху в «отпуск» возникла в связи с его попытками проведения реформы юридической системы вопреки существующему конфликту интересов.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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