СМИ: На вооружении стран Европы стоит 2500 немецких танков Leopard всех модификаций

На вооружении 13 европейских стран находится 2500 немецких танков Leopard различных версий, от самых старых до самых современных, – сообщает в понедельник немецкое издание Die Welt.

Издание опубликовало инфографику, согласно которой Leopard самых современных версий – 2A7 находятся в Германии (98 шт.), Дании (44) и Венгрии (44 шт.)

А наибольшее количество танков самой старой, первой модели стоят на вооружении Греции – 500 шт. Также у Греции большое количество Leopard 2A4 (183 шт.) и Leopard 2A6 (170 шт.).

Следует отметить, что Польша, активно выступающая за передачу танков Украине, новейших модификаций Leopard 2А6 и 2A7 не имеет. На вооружении республики стоят 97 немецких танков модели 2А4 и 150 – версии 2А5.

Берлин, Иван Бабурин

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