Герасимов заявил, что на Украине России противостоит практически весь Запад

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, – сообщает в понедельник, 23 января, «АиФ».

В интервью изданию Герасимов сказал, что «Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад. Такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было. Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизации. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны. … Сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз».

«Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», – заявил начальник генштаба Валерий Герасимов.



Москва, Иван Бабурин

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