Фонд Сахарова признан нежелательным в России

Американская организация Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) признана нежелательной в России, – сообщили в понедельник, 23 января, в генпрокуратуре РФ

В сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства, говорится: «По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США. … Деятельность фонда угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Следует отметить, что Andrei Sakharov foundation был создан 2021 году для сохранения наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова.



Москва, Иван Бабурин

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