США: Новости об отправке на Украину немецких танков могут появиться в ближайшие дни, а по американским решение еще не принято

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 23 января, заявил, что на фоне сообщений в СМИ относительно отправки на Украину танков, Leopard 2 могут поступить из Германии в ближайшие дни или даже часы, – сообщает ТАСС

Отвечая на вопрос о перспективах отправки на Украину немецких танков, Прайс сказал: «Это вопросы к Германии, вопросы к Польше. Это вопросы, которые Германия должна обсуждать с нашими общими союзниками. По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии».

В свою очередь США координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности отправки на Украину танков Abrams.

В комментарии телеканалу CNN Кирби сказал: «Можно ожидать маневров на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны. Но, так или иначе, мы еще не приняли решения».

Вашингтон, Иван Бабурин

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