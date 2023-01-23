Турция запрещает Кипру участвовать в «зерновой сделке»

Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в понедельник, 23 января, заявил, что Турция не позволяет судам с кипрской регистрацией участвовать в реализации черноморской зерновой инициативы, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы МИД Кипра, в частности, говорится: «Министр иностранных дел, приветствовав возобновление инициативы ООН по черноморскому зерну, выразил разочарование тем, что Кипр не может участвовать в указанной инициативе из-за запретов, наложенных Турцией на кипрские суда».

Брюссель, Иван Бабурин

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