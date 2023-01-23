В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

Законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях направили депутаты Госдумы на заключение в правительство России, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на документ пишет, что соответствующие поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Нормы законопроекта предлагается распространить на лиц, имеющих страховой стаж не менее 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В интервью агентству лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сказал: «До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях – 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах России. Убежден, что необходимо предоставить жителям этих территорий, достигшим возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины), право на пенсию по старости. Это не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях».

Москва, Иван Бабурин

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