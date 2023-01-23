Турецкая политическая партия подаст иск в Стокгольмский суд за сожжение Корана

Пресс-секретарь турецкой Хорошой партии» (IYI) Кюршад Зорлу в понедельник, 23 января, заявил, что после акции с публичным сожжением Корана у посольства Турции в столице Швеции обратится в Стокгольмский суд с иском о защите прав Турции и турецкого народа, – сообщает издание Cumhuriyet.

Зорлу, в частности, сказал: «На этой неделе мы решили подать иск в Стокгольмский суд против решения и позиции Швеции, которая является участником Европейской конвенции по правам человека. Конечно, это заявление будет передано в Европейский суд по правам человека и превратится там в дело. В исковом требовании будет содержаться требование о защите прав в соответствии со статьями 9-10 Европейской конвенции по правам человека, в которых говорится о свободе мысли, совести и религии и свободе выражения мнений».

Анкара, Иван Бабурин

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