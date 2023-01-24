Калужские областные депутаты выступили с инициативой выдавать водительские права только после предъявления военного билета

Депутаты Калужской областной Думы внесли в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав и оформлении лицензии на оружие, – сообщают СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе Госдумы, в частности, говорится: «Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Облдумы, спикер Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев сказал, что в процессе мобилизационных мероприятий, ответственность за проведение которых была возложена на субъекты РФ, выяснилось, что данные воинского учета недостаточно актуальны.

«Новый законопроект усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы. Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна», – подчеркнул Новосельцев.

Калуга, Иван Бабурин

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