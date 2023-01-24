Чехия не намерена отказываться от танков Leopard 2 в пользу Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во вторник, 24 января, заявил, что Прага не намерена отказываться в пользу Украины от немецких танков Leopard 2, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», – сообщает агентство DPA.

В комментарии агентству Фиала сказал: «Сейчас невозможно отправить Leopard дальше Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности».

Отметим, что «круговой обмен» вооружений, подразумевает, что восточноевропейские страны получают технику из ФРГ взамен поставок на Украину оружия советского производства из своих арсеналов.

Прага, Иван Бабурин

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