российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 января 2023, 19:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Молдавия больше не желает быть нейтральной

Министр обороны страны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге во вторник, 24 января, заявил, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева, – сообщают СМИ.

Во время общения с представителями СМИ Носатый сказал: «Изменение условий безопасности диктует необходимость пересмотра потребностей в оборонном секторе. Нарративы безопасности изменились. Кишинев просит у стран Запада системы ПВЛ и другое вооружение, но фактически не имеет для этого оснований, так как не входит ни в какие блоки и союзы»

«Поводом заявить о необходимости отказаться от нейтралитета является также проведение Россией спецоперации на Украине. К тому же Россия не выводит из Приднестровья миротворцев. Все эти нарративы о нейтралитете были нам навязаны или созданы для решения проблем, которые были в то время», – заявил глава минобороны Молдавии.

Следует напомнить, что в течение 2022 году президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла о возможном отказе от нейтрального статуса республики, а 29 декабря заявила, что власти республики прекращают отношения с Россией после начала конфликта на Украине.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,