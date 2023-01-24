Молдавия больше не желает быть нейтральной

Министр обороны страны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге во вторник, 24 января, заявил, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева, – сообщают СМИ.

Во время общения с представителями СМИ Носатый сказал: «Изменение условий безопасности диктует необходимость пересмотра потребностей в оборонном секторе. Нарративы безопасности изменились. Кишинев просит у стран Запада системы ПВЛ и другое вооружение, но фактически не имеет для этого оснований, так как не входит ни в какие блоки и союзы»

«Поводом заявить о необходимости отказаться от нейтралитета является также проведение Россией спецоперации на Украине. К тому же Россия не выводит из Приднестровья миротворцев. Все эти нарративы о нейтралитете были нам навязаны или созданы для решения проблем, которые были в то время», – заявил глава минобороны Молдавии.

Следует напомнить, что в течение 2022 году президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла о возможном отказе от нейтрального статуса республики, а 29 декабря заявила, что власти республики прекращают отношения с Россией после начала конфликта на Украине.

Кишинев, Иван Бабурин

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