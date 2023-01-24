Правительство Эстонии объявило Россию экзистенциальной угрозой

Правительство Эстонии в понедельник, 24 сентября, в новой редакции основ политики безопасности республики объявило Россию экзистенциальной угрозой, – сообщают СМИ.

В документе, направленном правительством Эстонии в Рийгикогу (парламент) республики, в частности, говорится: «Наибольшую угрозу безопасности Эстонии представляет Российская Федерация, чьей целью является разрушение и переформатирование европейской архитектуры безопасности, миропорядка, основанного на правилах, и восстановление политики сфер влияния. Исходящая из данных целей угроза Эстонии является экзистенциальной».

В «основах политики безопасности Эстонии» также отмечается обеспокоенность усилением российского влияния на Балканах, в Африке и арктическом регионе, а также в бывших советских республиках, таких как Белоруссия, Грузии и Молдавия.

Таллинн, Иван Бабурин

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