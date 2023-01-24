Глава МАГАТЭ заявил, что его эксперты вместе с украинцами не обнаружили вооружений на АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента во вторник, 24 января, заявил, что эксперты агентства совместно с украинским персоналом не обнаружили вооружений во время осмотра украинских АЭС, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте Европарламента.
В ходе своего выступления Гросси сказал: «Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным».
«Уже во второй раз благодаря работе МАГАТЭ были отвергнуты обвинения в нарушениях украинской стороны в сфере ядерной безопасности. Отрицательное заключение было дано возможной подготовке «грязной бомбы» на территории Украины», – отметил гендиректор МАГАТЭ.
Следует напомнить, что ранее проверки инспекторов МАГАТЭ трех ядерных объектов на Украине прошли по запросу Киева после заявлений Москвы о планах украинской стороны применить «грязную бомбу».
Страсбург, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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