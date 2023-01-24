Путин: Российские ПВО – лучшие в мире

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым во вторник, 24 января, заявил, что российские силы ПВО одни из лучших в мире, – сообщают СМИ.

В ходе общения с белгородским губернатором Путин сказал: «Практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире. Что касается производства ракет для ПВО в стране, то оно сопоставимо с мировыми объемами. То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно».

Москва, Иван Бабурин

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