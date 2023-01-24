СМИ: Берлин решил отправить на Украину танки из запасов армии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение об отправке танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник, 24 января, издание Der Spiegel.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что «танки Leopard 2 должны быть отправлены на Украину из собственных запасов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из запасов промышленности».

«Как минимум одна рота танков Leopard 2A6 будет отправлена на Украину. Другие союзники, в том числе из скандинавских стран также хотят передать Киеву танки Leopard 2. Правительство ФРГ планирует предоставить разрешение на экспорт такого рода техники, которая принадлежит другим странам, в частности, Польше», – говорится в публикации Der Spiegel.

В свою очередь, CNN сообщает, что в среду, 25 января, в германском Бундестаге в 16:05 начнутся дебаты по вопросу отправки танков Leopard на Украину.

«Оппозиционные ХДС и ХСС потребовали проведения дебатов, утверждая, что они хотят положить конец блокаде танков Leopard федеральным правительством», – сообщает американский телеканал.

Оппозиция, в свою очередь, заявила: «Правительство должно бояться потерять доверие своих союзников».

Берлин, Иван Бабурин

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