Пушилин сравнил предложенный киевским режимом Минску «пакт о ненападении» с «Минскими соглашениями»

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 24 января, заявил, что предложенный Украиной Минску «пакт о ненападении» сравним с минскими соглашениями, которые были использованы Западом для накачки Украины оружием, – сообщают СМИ.

Пушилин, в частности, сказал: «Предложение заключить с Беларусью пакт о ненападении Киев пытается выдать за миролюбие. Но у нас есть пример Минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием».

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить «пакт о ненападении».

Донецк, Иван Бабурин

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