Пентагону нечего сказать о поставках американских танков на Украину

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге во вторник, 24 января, заявил, что администрации США пока нечего сказать о возможных поставках танков Abrams на Украину, – сообщает ТАСС.

Комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать поставки Abrams Киеву, Райдер сказал: «В настоящее время мне нечего объявить, а когда и если будет, мы, конечно, дадим вам знать. Как всегда, мы поддерживаем тесный контакт с украинцами и нашими международными партнерами относительно наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные. Соединенные Штаты будут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины применению американских танков M1 Abrams в случае их поставок».

«Всегда, когда мы предоставляли Украине любые системы вооружения, мы предоставляли им возможности для обучения и техническое обеспечение. Abrams являются сложной техникой, в связи с чем США необходимо убедиться в том, что у Украины есть возможности проводить обучение персонала для управления этими танками, как и возможности по поддержанию этой техники в рабочем состоянии», – заявил пресс-секретарь Пентагона.

Отметим, ранее сегодня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что «администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества танков M1 Abrams».

Вашингтон, Иван Бабурин

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