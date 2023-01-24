Шольц объявил «самую большую с 19 века» модернизацию Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц по случаю празднования годовщины основания немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) во вторник, 24 января, заявил, что перед Германией стоит задача самой большой индустриальной модернизации индустрии со времен конца 19 века, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте DIHK.

Во время своей поздравительной речи германский канцлер сказал: «Это неслыханный проект. Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времен большой фазы индустриализации и роста Германии в конце 19 века. Без малого через 22 года, пускай, и не все, но очень многое изменится».

«Текущий энергетический кризис успешно удается решать. Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Германия будет повышать количество производимого электричества и водорода, чтобы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться большого прорыва в области инноваций и модернизировать индустрию. Я уверен, что нам это удастся», – заявил Олаф Шольц.

Берлин, Иван Бабурин

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