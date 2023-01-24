Володин распорядился проверить информацию о продаже украинским неонацистам топлива, произведенного ЛУКОЙЛом

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин во вторник, 24 января, заявил, что спикер российского парламента Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Затулин написал: «Обратил внимание на сегодняшнюю публикацию Сергея Артёмова в газете «Московский Комсомолец», в которой, со ссылкой на источники, утверждается, что НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе перерабатывал российскую нефть и поставлял через цепочку посредников топливо и нефтепродукты для ВСУ. … По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина профильные комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по энергетике должны разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения».

Ранее сегодня издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники сообщило, что топливо для украинских танков через цепочку фирм-посредников поступало с завода «Лукойла» в болгарском Бургасе.

Москва, Иван Бабурин

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