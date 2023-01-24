В ООН знают о видео с истязаниями российских пленных украинскими неонацистами

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани во вторник, 24 января, заявила, что Управлению известно о видео, представленном Россией, на котором демонстрируются нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных, – сообщают СМИ.

Шамдасани, в частности, сказала: «Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты. Клава миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затронула некоторые из этих случаев на своем брифинге для прессы в Женеве 15 ноября. Верховный комиссар публично прокомментировал одно из видео, также в ноябре.

«Украина предоставила нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования, и, таким образом, мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека. Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам. В отчете УВКПЧ, охватывающем первые шесть месяцев конфликта, сообщалось о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны украинских солдат», отметила официальный представитель УВКПЧ ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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