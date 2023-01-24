Кремль опроверг информацию западных СМИ о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 24 января, опроверг информация, распространенную CNN о возможности еще одной волны мобилизации в количестве 200 тысяч человек, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства, является ли информация CNN настолько же недостоверной, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях о еще одной волне мобилизации, Песков сказал: «Да. Является».

Ранее сегодня американская телекомпания CNN со ссылкой на некие источники в американских и западных правительственных структурах сообщила, что якобы есть признаки, что «Путин оценивает возможность проведения еще одной волны мобилизации до 200 тыс. человек, которая может проводиться более тихо, чем первая».

Москва, Иван Бабурин

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