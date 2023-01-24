Швейцария поправила свое законодательство ради разрешения реэкспорта своих вооружений киевскому режиму

Комиссия по политике безопасности Национального совета Федерального собрания (парламента) Швейцарии во вторник, 24 января, одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в сообщении, опубликованном на сайте парламента Швейцарии, говорится: «Комиссия по политике безопасности Национального совета 14 голосами против 11 одобрила предложение и парламентскую инициативу, касающиеся реэкспорта военной техники. Заявки о нереэкспорте могут быть отменены в случаях нарушения запрета на применение силы согласно международному праву. Российско-украинский конфликт подпадает под указанный критерий. …При этом правительство сможет сохранять запрет на реэкспорт, если его отмена будет противоречить внешнеполитическим интересам страны».

«Поправки соответствуют швейцарском закону о нейтралитете, поскольку не разрешают прямой экспорт военных материалов в зоны конфликтов, а касаются только деклараций о нереэкспорте стран, закупающих швейцарские военные материалы», – заявили швейцарские законодатели.

Следует отметить, что ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял следующее: «Мы не будем экспортировать вооружения. Мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире».

Берн, Иван Бабурин

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