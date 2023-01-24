В Белом доме «по-прежнему» ждут официального приема Швеции и Финляндии в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 24 января, заявила, что США ждут официального приема Финляндии и Швеции в НАТО, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, Карин Жан-Пьер сказала: «Финляндия и Швеция уже предприняли конкретные шаги для выполнения своих обязательств в рамках трехстороннего меморандума с Турцией. Администрация США раньше говорила, что эти страны готовы быть членами НАТО. В настоящее время по-прежнему ожидаем, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию».

Ранее во вторник, 24 января ряд СМИ сообщил, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по вопросу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, МИД и минобороны заявили, что не поддержат заявку Швеции на вступление в НАТО после разрешенной шведскими властями акции 21 января, когда лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»