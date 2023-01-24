Блинкен в Пекине планирует обсудить ситуацию на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге во вторник, 24 января, заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Китай планирует обсудить тему предполагаемой поддержки Пекином специальной военной операции (СВО) России на Украине, – сообщают СМИ.

Во время общения с представителями СМИ руководитель пресс-службы Госдепа сказал: «Мы не можем подтвердить оказание китайскими компаниями военной помощи России. Мы были бы обеспокоены, если бы имелись свидетельства такой активности со стороны властей КНР или китайских компаний. Подозреваю, что эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни во время визита госсекретаря в Пекин».

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Блинкен в феврале отправится с визитом в Китай.

Вашингтон, Иван Бабурин

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