Колумбия отказалась передавать российское оружие Украине

США обсуждали с Колумбией возможность передачи российских вооружений Украине, но Богота отклонила предложение Вашингтона. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

По его словам, российская военная техника, которой располагает Колумбия, находится в плохом состоянии, поскольку нет возможности для ее технического обслуживания. Однако представители США заявили, что Вашингтон привел бы ее в рабочее состояние, чтобы передать ее Киеву. Власти Колумбии отвергли инициативу США.

«Мы не занимаем ничью сторону. Мы на стороне мира, – заявил Педро (цитата по ТАСС). – Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она не находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте».

Выступая на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), он отметил, что Колумбия должна требовать мира и не намерена делать ставки на какой-либо силовой блок – НАТО или российский. При этом колумбийский лидер заявил, что «обеспокоен военной агрессией».

Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон ранее заявила, что США работают над тем, чтобы получить и передать Киеву российскую технику, находящуюся в Венесуэле, на Кубе, в Никарагуа и еще в шести странах Латинской Америки. Вашингтон обещает этим государствам заменить поставленное на Украину вооружение на американское. Пресс-атташе Кремля заявил, что будет внимательно отслеживать этот вопрос.

Богота, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»