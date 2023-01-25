СМИ: США отправят Украине 31 танк Abrams

США отправят Украине 31 танк Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов, – сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сегодня Белыйц дом сообщил, что президент США Джо Байден в среду в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по вопросу поддержки киевского режима.

В опубликованном расписании американского лидера говорится: «В 12:00 президент выступит с заявление по продолжению помощи Украине».

Накануне ряд СМИ сообщил, что Байден планирует в среду, 25 января, объявить о передаче Киеву от 30 до 50 танков Abrams.

Между тем, в районе финляндской столицы Хельсинки на автодороге были замечены три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

При этом в минобороны Финляндии обороны отвергли предположения интернет-пользователей, что танки готовят к отправке на Украину.

«Танки направляются на учения на юг страны, в район города Ханко», – заявили в оборонном ведомстве Финляндии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»