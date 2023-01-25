Путин: ФРГ оккупирована американцами

Президент России Владимир Путин в среду, 25 января, во время визита в МГУ по случаю Дня студенчества, обсуждая международную повестку с учащимися различных ВУЗов, заявил, что США после Второй мировой войны юридически не оформили прекращение оккупации Германии, и юридически американские оккупационные войска до сих пор находятся на территории ФРГ, – сообщают СМИ.

В ходе общения со студентами Путин сказал: «Самая крупная страна Европы, экономический гигант Федеративная Республика Германия… и Советский союз оформил прекращение оккупации, юридически. После Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много. … И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством».

Москва, Иван Бабурин

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