Колокольцев: Современные «Леопарды» на Украине будут сожжены также, как «Тигры» и «Пантеры» во время Великой Отечественной войны

Глава МВД России Владимир Колокольцев на пленарном заседании XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» в среду, 25 января, заявил, что немецкие танки Leopard на Украине будут уничтожены так же, как были уничтожены на русских землях «Тигры» и «Пантеры» в годы Великой Отечественной войны.

В ходе своего выступления Колокольцев сказал: «Потомки освободителей мира от фашизма сохраняют историческую память о преступлениях гитлеровцев и их приспешников – бандеровцев на Украине. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких «Тигров» и «Пантер». Запомнят они и сожженные современные «Леопарды»».

«В настоящее время североамериканских хозяев киевской верхушки уже не смущают ни огромные человеческие жертвы, ни героизация фашизма, ни беспрецедентная коррупция их марионеток. Такова цена услужливой готовности продажной украинской элиты превратить когда-то братскую республику и доброго соседа в форпост враждебной России инфраструктуры, сделать наши границы зоной «контролируемой геополитической нестабильности», – подчеркнул Колокольцев.

Москва, Иван Бабурин

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