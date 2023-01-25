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Среда, 25 января 2023, 19:36 мск

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Польские власти не пригласили Россию на годовщину освобождения концлагеря Освенцим

Фото: Pixabay

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в среду, 25 января, заявил, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, – сообщает RT.

Андреев, в частности, сказал: «Несмотря на то, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армией Освенцима, наш консул в Кракове проведёт возложение венков и на территории музея у памятника погибшим узникам, а также на городском кладбище Освенцима, где похоронены наши военнослужащие, павшие при освобождении города и лагеря».

«Уже второй год в программе нет выступления послов России и Израиля. Кроме того, на этот раз в музее, сославшись на санкции, закрыли российскую экспозицию», – отметил российский посол.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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