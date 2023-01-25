По требованию Буркина-Фасо Франция выведет свои войска из этой страны

МИД Франции в среду, 25 января, сообщил, что войска Пятой республики покинут территорию Буркина-Фасо в 30-дневный срок по требованию руководства африканской страны, – передает французское агентство AFP.

Как сообщает агентство, представитель французского МИДа сказал следующее: «Во вторник мы официально получили уведомление о денонсации правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года, касающегося статуса французских войск, присутствующих в этой стране. Согласно его условиям, денонсация вступает в силу через один месяц после получения письменного уведомления. Мы будем соблюдать условия соглашения и выполним эту просьбу»

Париж, Иван Бабурин

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