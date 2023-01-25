Израиль ответил отказом на просьбу США отправить на Украину системы ПВО

Минобороны Израиля отказали США в просьбе просьбой передать Киеву системы ПВО MIM-23 Hawk, уже снятые с вооружения и отправленные на склады, – сообщает в среду, 25 января, новостное издание Axios.

Агентство со ссылкой на представителей американских и израильских властей пишет, что «в израильском минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружений Украине, и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания».

При этом представители израильских властей по запросу Axios уточнили, что «если пусковые установки MIM-23 Hawk могут быть непригодны к работе, то сотни ракет к ним еще можно привести в порядок и использовать».

Со своей стороны источник в администрации США сообщил изданию, что Соединенные Штаты запрашивали такие системы еще у нескольких стран.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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