Медведев назвал «проплаченным провокатором» экс-президента Польши Леха Валенсу

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 25 января, назвал экс-президента Польши Леха Валенсу «проплаченным провокатором» за его заявление о том, что появилась возможность «прикончить» Россию и Китай с помощью Германии.

В своем микроблоге в Twitter Медведев написал на английском языке: «Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши провокатора говорят сами за себя. Так держать».

Отметим, что экс-президент Польши Валенса также еще заявил следующее: «Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса».

Москва, Иван Бабурин

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