Депутат Бундестага Петр Быстрон из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) во время своего выступления в среду, 25 января, заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что объявив об отправке танков на Украину, он разрушил основы внешней политики страны послевоенного времени, – сообщает RT.

Петр Быстрон в частности напомнил Шольцу, что «Германия несет особую ответственность за жертв Второй мировой войны. Это долгое время было стержнем существования нашей страны. Лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок оружия в зоны конфликта. Это всегда было ядром немецкой внешней политики».

«Отправка 14 танков вряд ли изменит ситуацию на поле боя, а Шольц может войти в историю как канцлер, растоптавший сделанное в стране во имя мира и примирения после Второй мировой войны», – заявил немецкий депутат.

Берлин, Иван Бабурин

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