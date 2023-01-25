Бывший глава правительства Японии, член правящей Либерально-демократической партии, Есиро Мори в среду, 25 января, призвал кабинет министров страны отказаться от чрезмерной поддержки Украины, -сообщает Kyodo News.

Бывший глава кабмина Японии, в частности, сказал: «Интересно, почему Япония приложила такие большие усилия для поддержки Украины? Россия никак не может потерпеть поражение в данном конфликте, для такого развития событий должно произойти нечто более масштабное».

Следует напомнить, что в ноябре 2022 года Мори на политическом собрании в Токио заявил: «Кто-нибудь может объяснить, почему критике подвергается только президент Путин?»

Токио, Иван Бабурин

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