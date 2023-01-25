Боррель заявил, что ЕС в области космической безопасности будет сотрудничать прежде всего с НАТО

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, резюмируя выступление на Европейской космической конференции в среду, 25 января, заявил, что Европейский союз в области космической безопасности будет сотрудничать прежде всего с НАТО, – сообщают СМИ.

В своем блоге главный евродипломат написал: «ЕС должен провести анализ космических рисков, угроз и уязвимых мест, составить более полное представление о возможностях и намерениях конкурентов. … Усилить способность реагирования на угрозы, проводить регулярные учения и развивать инструменты солидарности и взаимопомощи. ЕС должен укрепить космический потенциал для обеспечения безопасности и обороны, сотрудничая с ближайшими партнерами, прежде всего с НАТО».

«Геополитическая конкуренция, которую мы наблюдаем на Земле, проецируется в космос, что приводит к росту уровня угроз, влияющих на нашу безопасность. События на Украине показали, насколько важны космические ресурсы и услуги с точки зрения безопасности, например, спутниковая съемка и связь, зависимость объектов критической инфраструктуры от космических услуг», – отметил Боррель.

Глава евродипломатии также отметил, что «космические бюджеты во всем мире увеличились на 9% в 2022 году до 103 миллиардов евро, что является рекордным показателем, а расходы на оборонную деятельность в космосе на 16%, до 48 млрд евро».

Брюссель, Иван Бабурин

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