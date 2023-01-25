В Мюнхене ночью проходит акция протеста против отправки немецких танков на Украину

Около тысячи протестующих против отправки немецких танков на Украину вышли в ночь на четверг, 26 января, в Мюнхене, – сообщают СМИ.

Как сообщает РИА Новости, организатором протеста выступает мирная инициатива München steht auf (Мюнхен встает), которая себя позиционирует вне политических течений. Организация требует «созидать мир без оружия и санкций».

В различных соцсетях распространяются видеоролики, на которых большая группа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади Мюнхена Мариенплац перед городской ратушей. На плакатах и флагах замечены лозунги с призывами к миру и против поставок танков Киеву.

Мюнхен, Иван Бабурин

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