Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в четверг, 26 января, заявил, что на Украине мобилизованные «жестким образом» закарпатские венгры погибают на фронте, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Сийярто сказал: «Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит. Из них многие погибают. Это является еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости начать мирные переговоры».

Отметим, что ранее венгерские СМИ ранее сообщали, что киевский режим в Закарпатье проводит самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

Кроме того, издание Metropol сообщило, что «в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам».

Будапешт, Иван Бабурин

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