Представитель партии «Непокоренная Франции» (LFI) политик Мануэль Бомпар, в четверг, 26 января, заявил, что в стране, где десять миллионов бедняков, миллионером быть безнравственно, – сообщает Le Figaro со ссылкой на телеканал France Info.

В эфире телеканала Бомпар сказал: «Во Франции несоответствие между социальной политикой государства и накоплением богатства избранными. В стране, в которой десять миллионов бедных, двенадцать миллионов человек живут в условиях энергетической нестабильности, быть миллиардером во Франции сегодня безнравственно»

«Для меня было важно, чтобы правительство Франции, государство проводили политику перераспределения богатств. При этом я хотел бы, чтобы накопленные богатства, которые сегодня накапливались в постоянно сокращающемся количестве карманов, гарантированно перераспределялись между всеми. Если бы у меня был доход миллиардера, то мне было бы неудобно жить с таким накоплением богатств. Лично я считаю это аморальным», – заявил французский политик.

Le Figaro напоминает, что на недавнем митинге против пенсионной реформы национальный секретарь экологической партии (EELV) Марин Тонделье заявила, что она хочет, чтобы «Франция стала страной без миллиардеров».

Париж, Иван Бабурин

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