В Израиле разработали закон, предполагающий тюрьму за «нескромную одежду» у Стены Плача

В Кнессет (парламент) Израиля в четверг, 26 января, внесен законопроект, предполагающий введение крупного штрафа или наказания в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев за неподобающее поведение у Стены Плача, – сообщает израильский сайт «Кипа».

По информации издания законопроект, разработанный министром по делам религий Михаэлем Малкиэли и Уриэлем Бусо, предусматривает штраф в размере 10 тысяч шекелей или полгода тюрьмы «за проведение церемонии, в том числе религиозной, которая не соответствует правилам и традициям Стены Плача и оскорбляет чувства верующих, за нескромную одежду, за музицирование или пение без соответствующего разрешения, за курение в зоне для молящихся, за проведение совместной молитвы мужчин и женщин, за наложение тфилина или чтение свитка Торы женщиной».

Израильские СМИ отмечают, что общественная организация «Женщины Стены Плача» распространили заявление, в котором говорится, что они «испытывают стыд за то, что в Кнессет внесен законопроект, направленный на дискриминацию миллионов евреев во всем мире, которые будут отдалены от Стены Плача».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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