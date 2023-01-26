Нуланд заявила, что США не успеют к «весеннему наступлению» отправить танки Abrams на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате в четверг, 26 января, заявила, что Соединенные Штаты не успеет передать Киеву танки Abrams к весеннему наступлению ВСУ, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нуланд сказала: «Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению».

Также замгоссека заявила, что она и ее шеф Блинкен будут приветствовать ослабление санкций против Москвы вывода войск с Украины и ради мирных переговоров

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы... ослабление санкций. Такой же позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен», – сказала Виктория Нуланд.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден одобрил поставку киевскому режиму 31 основной танк США – Abrams.

Вашингтон, Иван Бабурин

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