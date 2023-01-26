Основатель компании Microsoft американский миллиардер Билл Гейтс во время выступления в Институте Лоуи в Австралии в четверг, 26 января, заявил, что из-за коррумпированности украинское правительство является одним из худших в мире, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Билл Гейтс сказал: «Украинское правительство – одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины. Украина имеет лучшие сельхозугодья, чем Соединенные Штаты. Я имею в виду, что это хлебная корзина Европы. Это невероятное место. Надеюсь, что после войны, когда она будет восстановлена, она сначала достигнет уровня Восточной Европы, а затем и Европы. Так что это страна, у которой много перспектив. Но пока что она разрушена, и никто не знает, как долго будет продолжаться эта война».

Канберра, Иван Бабурин

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