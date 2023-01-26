МИД Франции: Париж еще не принял решение о поставках своих танков на Украину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Одессе в четверг, 26 января, заявила, что Париж еще не принял решение о поставках танков Leclerc Украине, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос о поставках танков Leclerc Колонна сказала: «Как известно, президент Франции поручил министру обороны изучить этот. По состоянию данный момент могу сказать, что ни одно решение еще не принято, но ни одно решение не есть невозможным. Мы с министром (Кулебой, – прим.ред.) уделили этому значительную часть нашего разговора. Хочу напомнить, что приоритетом Украины остается получение дополнительных систем ПВО. Об этом, в частности, вчера снова говорил министр обороны Украины. И я думаю, что мы со своей стороны ответим на эту просьбу».

Как сообщают украинские СМИ, на пресс-конференции глава французской дипломатии объявила передаче Украине в апреле 2023 года ДНК-лаборатории.

Одесса, Иван Бабурин

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