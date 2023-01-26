СМИ: Киев получит танки Abrams современной, но экспортной комплектации

США планирует отправить на Украину современную версию танков M1A2 Abrams, но в экспортной комплектации – без «новейшей брони», – сообщает в четверг, 26 января американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В публикации издания говорится, что «усовершенствованная версия Abrams M1A2 предполагает наличие сложной оптики и средств управления. Однако комплектация для Киева не будет включать в себя секретное дополнительное оборудование, повышающего его огневую мощность, а также новейшую броню, которую используют исключительно ВС США. Такие танки собирают только на одном заводе General Dynamics в штате Огайо, который может производить 12 единиц техники в месяц. Учитывая текущую загрузку заказами для Тайваня и Польши, неизвестно, когда Украина получит обещанный 31 Abrams».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»