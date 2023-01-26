В Госдуме рассказали, как будут штрафовать за распространение публикаций «Медузы»*

Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что те, кто ранее делился материалами, издания «Медуза»*, чья деятельность в России признана нежелательной в четверг, 26 января, под штрафы не попадут, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Да, действительно, теперь все материалы «Медузы»* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких «подвешенных» штрафов в данном случае нет и быть не может. По закону штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора».

«Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом – в случае невыполнения требований – наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего», – уточнил парламентарий.

Ранее сегодня, Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание «Медуза»*), ранее включенной в список иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом, чья деятельность в России нежелательна

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»