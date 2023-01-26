Президент Хорватии сомневается, что танки чем-то помогут киевскому режиму

Президент Хорватии Зоран Миланович в четверг, 26 января, выразил сомнение в том, что поставка Западом танков каким-либо образом поможет Украине, – передает хорватская телерадиокомпания ХРТ.

Телекомпания сообщает, что Миланович сказал следующее: «Я не знаю, как танки помогут Украине. Может, эти танки сгорят, может, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу. Отмечу, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину. Те, кто хочет кому-то понравиться в Брюсселе, могут это поддерживать. Я не буду».

«Отправка западных танков на Украину продолжит войну. Если Америка и Россия не договорятся, а этого пока не видно, война не закончится. Я надеюсь, что какие-то разговоры ведутся, или мы понемногу двигаемся к третьей мировой войне. Что касается танков, то и русские, и американские горят одинаково», – заявил президент Хорватии.

Загреб, Иван Бабурин

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