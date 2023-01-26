Таллинн может передать Киеву боеприпасы, запрещенные в ста странах мира

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 26 января, заявил, что Таллинн не видит проблем в передаче Киеву кассетных боеприпасов, если это разрешит Германия, – сообщает в четверг, 26 января, государственная компания телерадиовещания ERR.

В эфире телерадиокомпании Певкур сказал: «Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем».

При этом, следует отметить, что в сообщении, опубликованном на портале ERR, говорится: «Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов. Находящиеся в распоряжении Сил обороны кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя. Более 100 стран мира, в том числе, Германия, присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят».

Таллинн, Иван Бабурин

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