Пекин призвал Запад прекратить грабить Сирию

Заместитель постоянного представителя КНР в ООН Дай Бин на брифинге в Совете Безопасности призвал прекратить разграбление природных ресурсов Сирии, а также полностью вывести незаконно находящихся на территории страны иностранные войска, – сообщает в четверг, 26 января, газета Global Times.

Во время своего выступления китайский дипломат сказал: «Суверенитет и территориальная целостность Сирии должны беспрекословно соблюдаться. Незаконное размещение и военные действия иностранных войск в Сирии должны быть прекращены, а разграбление природных ресурсов Сирии иностранными войсками должно быть немедленно остановлено».

Кроме того, Дай Бин осудил западные санкции в отношении Сирии, призвав немедленно их отменить в связи с гуманитарным кризисом в стране.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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