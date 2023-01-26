Всех бывших вице-президентов и президентов США попросили проверить дома наличие секретных документов

Национальное управление архивов и документации США (NARA) обратилось с официальной просьбой к бывшим президентам и вице-президентам Соединенных Штатов проверить личные архивы на предмет документов, в которых есть засекреченная информация, – передает CNN.

В письме NARA, направленном представителям бывших президентов и вице-президентов из последних шести президентских администраций, подпадающих под действие PRA – от бывшего президента Рональда Рейгана до нынешней администрации Белого дома, говорится следующее: «Мы просим вас провести оценку любых материалов, хранящихся за пределами NARA, чтобы определить, могут ли определенные материалы, которые ранее считались личными, непреднамеренно содержать записи президента или вице-президента, которые подпадают под действие Закона о президентских документах (PRA), вне зависимости от того, засекречены они или нет. … В соответствии с PRA, президентские записи каждой администрации, начиная с Рейгана и далее, должны быть переданы в NARA, независимо от статуса секретности».

Телекомпания сообщает, что письмо политикам было разослано после ряда скандалов, связанных с обнаружением секретных документов дома у президента Джо Байдена, экс-президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

«Представители бывших президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джорджа Буша-старшего сообщили, что все секретные документы администрации этих президентов передали в NARA после завершения их президентских сроков», – сообщает CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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