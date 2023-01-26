Борис Джонсон признался, что «Нормандский формат» был имитацией

Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в интервью украинскому телеканалу «Рада» заявил, что «Нормандский формат» переговоров по Украине был «дипломатической имитацией», – сообщают в четверг, 26 января, украинские СМИ.

В интервью, поставленном в эфир телемарафона в четверг, 26 января, Борис Джонсон говорит: «Были страны, вовлеченные в нормандский процесс, в Минские соглашения, но все это никуда не двигалось... В 2014 году мы провалились, не сделали того, что должны были сделать. Санкции против Путина нужно было наложить в 2014-м... Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать».

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что «Минские соглашения» на Западе никто выполнять не собирался.

Киев, Иван Бабурин

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