В Пентагоне заявили, что у США нет «свободных» танков Abrams для передачи киевскому режиму

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге в четверг, 26 января, заявила, что в настоящее время в арсенале у Соединенных Штатов нет дополнительных танков Abrams M1A2 для отправки их на Украину, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами зам.пресс-секретаря Пентагона сказала: «У нас просто нет в наличии дополнительных таких танков в арсенале США. Именно по этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать танки Abrams M1A2 Украине. Эти танки нужно будет закупить у производителей. Так что процесс передачи займет несколько месяцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»